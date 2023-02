Unter dem Motto „We run tomorrow“ verwandelte SAP Österreich am 14. Juni 2022 die 7.000m2 große Marxhalle Wien in Österreichs größtes Event für digitale Transformation.

Inklusive SAP-Partnern fanden sich insgesamt mehr als 1.200 Gäste bei der SAP Now Wien ein. Das Thema: Potenziale der Digitalisierung für effizienteres und nachhaltigeres Wirtschaften und neue Best Practice-Beispiele. Auf sechs Bühnen präsentierten 90 Speaker, viele SAP-Partner und Experten erfolgreiche Digitalisierungsprojekte.

So beleuchtete Martin Wezowski, Chief Futurist & Head of The Future Hub bei SAP, in seiner Keynote „Leading From the Future With the Vision” innovative Ansätze für das künftige Wirtschaften.

Der aktuelle Status quo der digitalen Fitness von Österreichs Unternehmen wurde anschließend in einer Podiumsdiskussion erhoben. Vertreter von SAP, Microsoft Österreich, Bundesrechenzentrum, AT&S und Frutura diskutierten über das Thema „Wachstum trotz Krise – Wie fit sind wir schon für die digitale Zukunft?“. Der Grundtenor: Österreich hat trotz einiger Digitalisierungs-Vorreiter im internationalen Vergleich noch Aufholbedarf, um wettbewerbsfähig zu bleiben – und muss auch bei der Ausbildung von IT-Fachkräften noch stark zulegen.

„Wie Österreichs Unternehmen den Spagat zwischen Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeitszielen schaffen, geeignete IT-Experten finden und gleichzeitig widerstandsfähiger gegenüber Krisen werden, zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagte SAP Österreich-Geschäftsführerin Christina Wilfinger. „Moderne Technologien können dabei die Basis für innovative und klimafreundliche Geschäftsmodelle legen. Diese werden in Zukunft noch stärker über flexible Software as a Service-Lösungen aus der Cloud laufen, die es nicht nur Großunternehmen, sondern auch KMU ermöglichen, rasch einen Digitalisierungssprung zu machen.“