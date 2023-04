Mark Garrett kam 2007 zu Borealis und übernahm ein Unternehmen, das am Ende eines erfolgreichen Scrap & Build-Programms in Europa stand. In den elf Jahren unter Garretts Führung erlebte Borealis eine Phase starken Wachstums und geografischer Expansion, in der sich sowohl das Produktionsvolumen als auch der Nettogewinn verdreifachten und 2017 einen Nettogewinn von EUR 1,1 Mrd. erreichten. Während seiner Amtszeit als Vorstandsvorsitzender wurden zahlreiche Großprojekte realisiert, darunter die äußerst erfolgreichen Joint-Venture-Megaprojekte Borouge 2 und Borouge 3, die die Kapazität von Borouge von 0,6 Millionen Tonnen auf 4,5 Millionen Tonnen erhöhten.

Als eigentlichen Höhepunkt seiner Tätigkeit sieht Garrett selbst die Geschäftsentwicklung von Borealis während der globalen Finanzkrise, als die gesamte petrochemische Industrie der westlichen Welt Milliardenverluste schrieb, während Borealis einen Nettogewinn von 38 Millionen Euro erwirtschaften konnte.

In den Jahren 2016/2017 führte Garrett Borealis in die nächste Wachstumsphase und füllte die Projektpipeline mit einer Reihe wichtiger Investitionspläne. Dazu zählen das Joint Venture mit Total Nova Chemicals in Texas (USA), die PDH-Anlage in Kallo (Belgien) und der weitere Ausbau von Borouge.