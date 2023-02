In der Praxis nutzen in Österreich nur wenige Unternehmen solche Möglichkeiten. Vielleicht weil Österreich in seiner Strategie bezüglich künstlicher Intelligenz die falschen Schwerpunkte gesetzt hat?



Hochreiter: Das ist eine heikle Frage. Wir forschen hier an der JKU an moderner künstlicher Intelligenz, an Deep Learning, an neuro­nalen Netzen, an Machine Learning. Es gibt im deutschsprachigen Raum aber auch eine relativ große Lobby, die älteren Ideen nachhängt und sich zum Beispiel für regelbasierte Systeme stark macht. Durchsetzen wird sich, was den Unter­nehmen einen Mehrwert bringt.



Es kommt dann aber womöglich aus China statt aus Österreich...



Hochreiter: Es ist schon heute so, dass im Silicon Valley oder in China Dinge implementiert werden, die hier in Österreich erfunden wurden. Und dann werden sie wieder nach Österreich zurückimportiert. Das ist absurd, liegt aber daran, dass man in China oder den USA viel leichter einen Algorithmus im Alltag testen kann. Bei uns ist das oft wegen gesetzlicher Beschränkungen wie etwa der DSGVO deutlich schwieriger. Es liegt aber auch an einem anderen Mindset. Wenn jemand bei uns eine Superidee hat, publiziert er sie in einem wissenschaftlichen Journal, weil er dann Professor werden kann und ein schönes Türschild bekommt. In den USA gründet er ein Unternehmen.



Der typische Europäer fürchtet sich aber auch vor der AI. Sie selbst haben einmal gesagt, Ihre Stärke sei es, dass Sie ein gutes Gefühl für AI hätten. Das klingt ja wirklich danach, als würden diese Maschinen ein Eigenleben führen.



Hochreiter: Die Vorstellung, dass künstliche Intel­ligenz sich verselbstständigt, ist absurd. Szenarien wie in Terminator oder Matrix wird es nie geben, aus einem ganz einfa­chen Grund: Künstliche Intelligenz hat keinen evolutionären Überlebensdrang. Deshalb wird der Mensch immer die Kon­trolle behalten, er kann die KI schlicht und einfach abschalten. Wenn ich im Zusammenhang mit KI von Gefühl spre­che, dann meine ich daher bloß, dass ich oft schneller als andere erkenne, ob eine bestimmte Fragestellung mit KI lösbar ist oder nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Die besten AI-Projekte der Industrie

Sie erkennen aufgrund Ihrer Erfahrung Muster schneller als andere. Von der künstlichen Intelligenz wird allerdings gesagt, sie könne das noch viel besser als der Mensch.



Hochreiter: Absolut. Es gibt allerdings das Daten­mengenproblem. Um Muster erkennen zu können, braucht künstliche Intelligenz Daten von hunderten, tausenden Projekten, die auch richtig annotiert sind. Und die Daten müssen umfassend sein.



Wenn zu wenige Daten das Problem sind, könnte man ja künstliche Intelligenz selbst Daten sammeln lassen, wie ein Kind, das die Welt erkundet, und dann kann sie anhand dieser Daten lernen.



Hochreiter: Ja. Wie beim Kind haben Sie aller­dings dann die Gefahr, dass sie die fal­schen Schlüsse zieht. Ein Auto kann Daten sammeln. Wenn aber der Fahrer Fehler macht, zum Beispiel bei Gelb oder gar Rot über eine Ampel fährt, lernt das System auch das. Deshalb kann die Maschine zwar Daten sammeln, annotie­ren muss sie aber der Mensch. Das ist tatsächlich wie bei einem Kind. Auch dem Kind müssen Sie sagen, was falsch und richtig ist, von allein weiß es das nicht.



Wenn KI sich wie ein lernendes Kind verhält, dann haben am Ende vielleicht doch jene recht, die sagen, künstliche Intelligenz sei eine eigene Daseinsform, die uns heute noch unterlegen ist, uns aber einmal überflügeln könnte – so wie manche Kinder mit der Zeit ihre Eltern intellektuell überflügeln.



Hochreiter: In vielen Bereichen hat KI uns schon überflügelt, es gibt viele Beispiele für die sogenannte Superhuman Performance von Maschinen. Sie unterscheiden Ver­kehrszeichen besser als der Mensch, sie erkennen Hautkrebs besser als Ärzte. Das ist allerhand, aber wir befinden uns dabei immer noch auf dem Level One des Ler­nens – es geht darum, Objekte zuverläs­sig zu erkennen.

Auf Level Two, wo es darum geht, Zusammenhänge zwischen Fakten herzustellen, ist künstliche Intel­ligenz noch ganz schwach. Denn es fehlt ihr das Weltwissen des Menschen. Wenn ich merke, dass in einem Lokal das Essen immer dann kalt ist, wenn es Kellner X serviert, kann ich sehr schnell schlussfolgern, dass er es wohl zu lange irgendwo stehen lässt. Ich weiß aufgrund meines Weltwissens, dass es eigentlich nur auf die Variable Kellner ankommen kann.

Künstliche Intelligenz hat dieses Welt­wissen nicht. Sie würde der Reihe nach alle Variablen prüfen und als mögliche Ursache in Betracht ziehen: Vielleicht liegt es daran, dass es draußen regnet? Vielleicht daran, dass es drinnen dunkler ist als sonst?