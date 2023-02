Abgesehen von Digital Talents – worin hat der Standort Österreich Aufholbedarf?



Nell: Da gibt es einige Baustellen. Zum Beispiel liegt Österreich gemäß des World Competitiveness Rankings vom IMD in Bereich der „Government Efficiency“ auf Rang 34. Das ist hinter Thailand oder Tschechien. Nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Das Steuern- und Abgabenniveau wird auch oft kritisiert, sowie der Bürokratieaufwand – u.a. etwa bei Zukunftsthemen wie Startup-Gründungen. Was aus meiner Sicht aber wirklich langfristig katastrophal für den Standort ist: die ausgeprägte Wissenschaftsfeindlichkeit. Die wird uns noch auf die Füße fallen.



Was ist die Antwort auf den Mangel an digital talents?



Nell: Schwierige Frage. Das muss sicherlich ganzheitlich gedacht werden. Einiges, beispielsweise die Verbesserung der schulischen Wissensvermittlung zu digitalen Themen, wird ja auch aufgegriffen. Wir an der WU tun auch unser Bestes in der universitären Ausbildung. Was mir persönlich fehlt, ist das Thema Einwanderung. Fachkräfte – ob nun digitale oder andere – brauchen einen leichteren Zugang. Der Mangel ist schließlich jetzt schon riesig und die geburtsschwachen Jahrgänge kommen. Vor diesem Hintergrund ist es mir ein Rätsel, warum Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrecht so restriktiv sind.