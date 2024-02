Iris Ortner hat sich als eine der einflussreichsten Managerinnen in der österreichischen Wirtschaft etabliert. Ihre Rolle bei IGO Industries, einem führenden Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche, zeichnet sich durch visionäres Management und innovative Geschäftsstrategien aus. Unter ihrer Leitung hat sich IGO Industries zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und technologischer Innovation entwickelt, was nicht nur die Branche revolutioniert, sondern auch maßgeblich zum wirtschaftlichen Wachstum beiträgt.



Führungsqualitäten: Ortners Führungsstil ist geprägt von einer tiefen Verpflichtung gegenüber ökologischer und sozialer Verantwortung, was sie in der Wirtschaftswelt besonders auszeichnet. Sie setzt auf nachhaltige Bauprojekte und energieeffiziente Lösungen, die den ökologischen Fußabdruck ihrer Projekte minimieren. Ihre Initiativen in diesem Bereich haben nicht nur die Standards in der Bauindustrie erhöht, sondern auch das Bewusstsein für umweltfreundliche Praktiken geschärft.



Vorbildfunktion: Darüber hinaus ist Iris Ortner bekannt für ihre Förderung von Frauen in Führungspositionen. Durch ihr Engagement für Diversität und Gleichstellung hat sie bewiesen, dass Inklusivität und Erfolg in der Geschäftswelt Hand in Hand gehen. Ihre Arbeit in der Förderung von Talenten und der Schaffung von Chancengleichheit hat sie zu einem Vorbild für zukünftige Generationen von Führungskräften gemacht.



Einfluss: Iris Ortners Einfluss reicht weit über die Grenzen ihres Unternehmens hinaus. Sie ist eine Schlüsselfigur in verschiedenen Wirtschaftsverbänden und -initiativen, wo sie sich für die Stärkung der österreichischen Wirtschaft und die Förderung von Innovationen einsetzt. Ihre Vision, Führungsstärke und ihr unermüdlicher Einsatz für Nachhaltigkeit und Diversität machen sie zu einer der wichtigsten Managerinnen in Österreich.