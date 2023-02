INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Herlitschka, Sie führen ein 4.800-Mitarbeiter-Unternehmen durch eine hochgradig labile Zeit. Was gibt dem Unternehmen Halt?



Sabine Herlitschka: Eine ungebrochen hohe Nachfrage in unseren Kernsegmenten. Die Ausrichtung des Unternehmens fußt auf strategisch, langfristigen Wachstumstreibern, wie Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität,Sicherheit und digitale Vernetzung. Und allesamt nehmen sie in der Gesamtheit an Bedeutung zu. Die Erreichung der Klimaziele macht vor keinem Lebensbereich halt.



Im vorigen September ist Ihr neues Halbleiterwerk in Villach früher als geplant eröffnet worden. Wie läuft der Hochlauf?



Herlitschka: Wir fahren das Werk sukzessive hoch und folgen dabei einem fein austarierten Plan. Auch an anderen Standorten des Konzerns wird investiert: In Malaysia gibt es grünes Licht für eine Investition über zwei Milliarden Euro, auch in Dresden sind weitere Ausbauschritte geplant. Digitalisierung und Dekarbonisierung sind die Treiber.

Unternehmen sind fortwährend im Krisenmodus. Wie managen Sie das?



Herlitschka: Seit Ausbruch der Pandemie ist straffes Krisenmanagement unerlässlich. Das ist uns bisher sehr gut gelungen. Wir erleben sehr fordernde Zeiten. Wer hätte sich vor kurzer Zeit vorstellen können, welchen Lauf und Einfluss auf unser Leben die Covidpandemie nimmt. Und nun dieser schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das sind schon sehr große Herausforderungen, vor denen wir stehen.



Und auch wenn Unternehmen als Stabilitätsfaktor eine wichtige Rolle zukommt: Inflationsängste und Sorgen vor Wohlstandsverlusten machen nicht vor der Belegschaft halt. In dieser Situation erfordert es im Management Klarheit bei Zielen und Plänen, wie auch ganz konkrete, tatkräftige Umsetzung. Frei nach Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.