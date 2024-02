Heller soll es in ihrem Büro werden, soviel steht schon einmal fest. Dunkle Möbel werden in der einstigen Wirkstätte von Wolfgang Hesoun, die Patricia Neumann sozusagen geerbt hat, in den nächsten Wochen helleren weichen. Eine Tapete mit floralem Motiv ist ebenfalls neu. Sonst ist im zwölften Stock in der Siemens City in Wien-Floridsdorf noch fast alles noch so, wie es Neumann von ihrem Vorgänger übernommen hat. Das mag nach nun doch schon neun Monaten Unternehmenszugehörigkeit überraschen. Doch zeigt die Prioritätensetzung an der Siemens-Österreich-Spitze: Das Büro? Muss warten.



Es gibt wichtigeres, als die Wände mit persönlichen Gegenständen wie etwa einer Urkunde ihres einstigen Arbeitgebers IBM, dem sie 28 Jahre verbunden war, zu behängen. Früher hieß es noch pointiert, Siemens sei eine Bank mit angeschlossenem Elektroladen. Konzernchef Roland Busch baut Siemens zum Digitalkonzern um. Er will vor allem über Software wachsen, und das nicht zu knapp. Es wird an Neumann liegen, die Transformation, auch in dem Länderbündel, das Österreich verantwortet, fortzuführen. Ihr Job: Das Geschäft mit IoT-Services, dezentralem Energiemanagement und industrieller Digitalisierung auszubauen. Und damit dem Erwartungsdruck im Konzern standzuhalten.



Und der ist bekanntlich hoch. "Das Bohren harter Bretter ist sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik wichtig", sagte einmal Brigitte Ederer. Ein Umstand, der Neumann bekannt vorkommt - und dem sie mit 28 Jahren IT-Erfahrung und einem glänzenden Netzwerk in die Politik, Wirtschaft und zur Wissenschaft begegnet. Und Entscheidungsfreude. Nach dem Angriff auf Israel war aus Österreich heraus - mit der Konzernspitze abgestimmt - rasch eine Taskforce aufgesetzt, um den Teams im Land Hilfe zu leisten. Nicht nur in diesem Konstrukt war die Nähe zum deutschen Vorstand hilfreich. "Ich habe direkten Zugriff auf diestehe bei Bedarf in engem Kontakt mit der Konzernspitze, das gibt uns Tempo", sagt Neumann. Sie kriegt nach eigener Aussage jederzeit den Konzernchef an die Strippe. Oder Vorstand Cedrik Neike, Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens AG Österreich. Er streute Neumann Rosen. Sie sei die ideale Wahl, um die Transformation der Kunden und Partner weiter voranzutreiben.



Was Neumann zugute kommtzugutekommt: Sie hat in der Organisation aktuell keine größeren Strukturreformen umzusetzen. Sie muss keine Arbeitsplätze "umschaufeln" wie seinerzeit der Villacher Pharmamanager Peter Löscher, also in Problembereichen reduzieren und in den profitabelsten Sparten aufbauen. "Im Moment gar nicht", sagt Neumann.



Spekuliert, wie weit die Konzernmutter ihre Länderorganisationen an die Kandare nimmt, wird bei Siemens übrigens nicht erst seit heute. "Der Spielraum der Österreicher sei in letzter Zeit nicht kleiner geworden, "sondern die Zahl der nicht einfach zu verdauenden Entscheidungen des Stammhauses ist größer geworden", sagte Neumanns Vor-Vor-Vorgänger Albert Hochleitner schon 2006. Die zuletzt kolportierten Pläne einer Umwandlung der Siemens Österreich AG zu einer GmbH - sie würden für eine konzerninterne Schwächung sprechen - hält Neumann für schlicht nicht existent. "Wir werden nicht beschnitten", sagt Neumann.

Im Gegenteil, im Vorjahr konnte mit Integrated Circuits and Electronics die Leitung eines von elf weltweiten Forschungsfeldern in Österreich angesiedelt werden. Ein Erfolg. Freilich: Ein hohes Maß an Leistungsorientiertheit werde man auch in Zukunft nicht vermissen lassen dürfen. Neumann: "In einem globalen Konzern ist die Aufgabe jedes Landes schon auch die, sich in punkto Wettbewerbsfähigkeit ins Zeug zu legen".