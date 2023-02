In Tschechien haben Sie auf die grüne Wiese gebaut. Wie stark kann man das Werk schon auslasten?



Ehrlich-Adam: Wir haben vor vielen Jahren die älteste tschechische Zylinderfertigung übernommen. Und haben hier viele Jahre am alten Standort gefertigt. Vor mehr als einem Jahrzehnt erwarben wir das Grundstück in Tišnov und wollten dort neu bauen. Dann kam die Krise 2008, 2009, und wir schoben das Projekt auf. Mit unserer Powerplant-Strategie ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen: Wir stellten eine Fertigungshalle auf die grüne Wiese, in der wir nun nach und nach Prozesse, teils aus Wien, hierher verlagern und einen optimierten Fertigungskreislauf schaffen wollen. Es liegt noch einiges vor uns, aber das Werk steht. Alle Mitarbeiter sind übersiedelt.



Könnten Sie auch Kapazitäten unter den Ländern switchen, also wenn etwa ein Standort doch einmal unterausgelastet ist?



Ehrlich-Adam: Grundsätzlich ja. Voraussetzung dafür ist eine funktionierende IT-Infrastruktur. Daran arbeiten wir. Da wir uns das Leben ja nicht grundsätzlich leichter machen wollen, sind wir auch in einer ERP-Neuausrichtung. Ich bin optimistisch, diese in zwei bis drei Jahren umgesetzt zu haben. Dann werden wir uns viel leichter tun, zu switchen.

Wie krisensicher ist denn das 1919 gegründete Unternehmen insgesamt in Zeiten von Pandemie und Kriegswirren? Wirtschaften Sie stabil?



Ehrlich-Adam: Wir bemühen uns zumindest (lacht.) Es ist immer die große Herausforderung, das Erforderliche und Notwendige zu tun, und dennoch diesen Extraschritt zu gehen, der notwendig ist: In neue Technologien zu gehen und etwas auszuprobieren. Das ist die eigentliche Herausforderung. Auch wenn die Rahmenbedingungen es erschweren. Wir werden es verzögert zu spüren bekommen. Es kommt eine Wirtschaftsverlangsamung und wir wissen alle nicht, wie lange diese andauern wird. Das spannende ist, uns die Zeit zu nehmen, neben dem Tagesgeschäft eben doch auch neue Sachen auszuprobieren.



Wie unabhängig kann sich Evva von russischem Gas machen?



Ehrlich-Adam: Wir brauchen Gas zum Glück lediglich zum Heizen. Unser Produktion ist nicht von Gas abhängig, da tun wir uns leichter. Aber pro futuro müssen wir hier natürlich danach streben, gute Lieferverträge für Energie zu erhalten. Hinsichtlich Metallpreise hat sich der Messingpreis fast verdoppelt, die Preisexplosion bei Stahl trifft uns weniger.



Worüber sind Sie mehr enttäuscht? Dass europäische Ausstiegsszenarien auf sich warten lassen oder über die nationalen Versäumnisse bei Gas?



Ehrlich-Adam: Es gibt ein schönes Sprichwort. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Wir dürfen nicht vergessen, dass Europa über viele Jahrzehnte gut mit den Gaslieferungen gelebt hat. Heute zwingt uns die Situation, umzudenken, was auch sein gutes hat. Denn Abhängigkeiten sind nie gut. Es ist natürlich herausfordernd, Europas Industrie ist zeitgleich mit der Transformation zur grünen Wirtschaft konfrontiert.