Alexander Susanek, der seit 2020 in Steyr das größte Motorenwerk der BMW Group leitete, hat offensichtlich einen weiteren Karrieresprung gemacht. Seit 1. November soll der 47-Jährige in der Konzernzentrale in München für alle Antriebsformen zuständig sein, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" Dienstagabend online. Ein Unternehmenssprecher wollte am Mittwoch keine offizielle Auskunft geben. Der Sprecher verwies auf Anfang Dezember, bis dahin dürfte auch der neue Werksleiter für Steyr feststehen. Laut dem Medienbericht bleibt Susanek in Steyr aber noch Geschäftsführer.

Das BMW-Werk in Steyr soll bis 2025 groß in die Fertigung von Elektromotoren einsteigen. 600.000 E-Motoren sollen jährlich vom Band rollen. Die BMW-Gruppe investiert bis 2030 eine Mrd. Euro in den Standort, an dem auch ein neuer E-Motor entwickelt werden soll. Freilich werden weiterhin in großem Stil Verbrennungsmotoren produziert - denn auch wenn die EU ein Verbot ab 2035 auf den Weg bringt, so sind andere Weltregionen langsamer. Auch wenn sich die Elektromobilität rasch entwickle, geht Susanek davon aus, "dass wir in den kommenden Jahren noch auf hohem Niveau auch den Verbrenner produzieren werden". Denn nicht auf der ganzen Welt werde die Transformation gleich schnell vonstattengehen. Es würden auch nach 2035 noch Verbrennungsmotoren gebraucht werden "und wir haben dann zwei solide Standbeine".

Im BMW-Werk in Steyr werden seit 40 Jahren Verbrennungsmotoren für Autos der Marken BMW und Mini entwickelt und gebaut. Derzeit hat laut Unternehmen jedes zweite BMW-Fahrzeug einen Motor made in Steyr. Im Vorjahr wurden 1,1 Mio. Stück gefertigt, rechnete BMW-Steyr-Geschäftsführer Alexander Susanek vor, davon 350.000 Diesel, der Rest Benziner, von denen einige auch in Plug-in-Fahrzeugen Verwendung finden.