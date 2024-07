Und dennoch steht sich Europa am Ende oft selbst im Weg, wie die Diskutanten festhalten. Der Green Deal ist ein solcher Schmerzpunkt für die Industrie. „Am Ende des Tages ist das mit all den Taxonomiekonformitätsformularen zu einer riesigen Bürokratie geworden“, sagt Mader. Herbert Eibensteiner, Vorstandschef der Voestalpine, sieht es ähnlich. Es fehle die geopolitische Idee. „Wir definieren Fantasien, die exzellent von Beamten mit wenig Spielraum umgesetzt werden“, sagt er. Bei uns werde gefördert, was unwirtschaftlich ist: Wasserstoff sei kein zündender business case. „Im Gegenzug legen die Amerikaner den Inflation Reduction Act auf, mit dem die Post abgeht“, sagt Eibensteiner. Dass China über Europa drüberradelt, soweit sei es freilich noch nicht. Doch es gibt Warnsignale. Ohne chinesische Mithilfe könnten schon heute viele Straßen oder Brücken in Europa nicht gebaut werden. „So gehen die elementarsten Grundregeln des Wirtschaftens verloren“, sagt Eibensteiner.



Ist Europa also zu moralin- statt machtgeleitet? Amerika habe einen Plan, China habe einen Plan, nur Europa habe keinen Plan, sagt Eibensteiner. Europa, mit „nicht gerade leichtem Marschgepäck in die Zukunft unterwegs“, müsse aufhören, sich einzubremsen. Etwa beim Green Deal. Man können nicht für Millionen von Menschen eine Idee entwickeln. Man müsse „mehrere Bälle in der Luft halten“, so der Voestalpine-Chef. Von der Europapolitik fordert er einen Industrie-Deal, der mit

der gleichen Hartnäckigkeit vorangetrieben werde wie der Green Deal.