Rund 65 österreichische Unternehmen waren zu Beginn des Krieges in der Ukraine in Russland tätig. Während bis März 2023 nur 3 heimische Unternehmen Russland den Rücken gekehrt haben, sind es in der Zwischenzeit bereits 15 Unternehmen. Zu den 12 Unternehmen, die sich in den letzten 12 Monaten aus Russland zurückgezogen haben, zählen Swarovski, Wienerberger und Kapsch, wie das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" am Donnerstagabend berichtete.

Weitere 9 Unternehmen haben bereits angekündigt, dass sie sich aus Russland zurückziehen werden. So will etwa der Maschinenbauer Engel noch in diesem Jahr seine russische Tochterfirma auflösen. Auch Doka, EVN und Strabag warten nur noch auf die Genehmigung des Kremls. Sie wollen dem Land den Rücken kehren. Sechs Unternehmen haben ihre Aktivitäten auf dem russischen Markt bereits beendet.

