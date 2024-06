Die Wind- und Solarkapazität in der EU hat sich in den letzten Jahren signifikant gesteigert. Zwischen 2019 und 2023 verzeichnete sie einen Anstieg von 65 Prozent. Deutschland spielte hierbei eine führende Rolle und trug im Vergleich der EU-Mitgliedsstaaten am meisten zu diesem Wachstum bei, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Denkfabrik Ember hervorgeht. Deutschland war für 22 Prozent des Kapazitätszuwachses in der Wind- und Solarenergie verantwortlich, dicht gefolgt von Spanien mit 13 Prozent.

"Diese beiden Länder waren zwar führend, doch in der gesamten Region wurden große Fortschritte erzielt", so der Bericht. Über die Hälfte der 27 EU-Mitgliedsländer konnte ihre Wind- und Solarkapazitäten in diesem Zeitraum mindestens verdoppeln.

