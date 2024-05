Der FACC-Vorstand geht davon aus, dass sich der Aufwärtstrend der Luftfahrtindustrie weiter fortsetzt. Auf Basis der Auftragseingänge sowie der kurz- und mittelfristigen Kunden-Prognosen werde heuer ein Jahresumsatz zwischen 810 und 850 Mio. Euro erwartet, das wäre ein Plus von 10 bis 15 Prozent gegenüber 2023. "Airlines haben per Ende März bei Airbus (8.626) und Boeing (6.259) insgesamt 14.885 Passagierflugzeuge auf Bestellung. Um diese Aufträge abzuarbeiten, erhöhen alle Flugzeughersteller stufenweise die Fertigungsraten ihrer wesentlichen Flugzeugtypen. Auch der für die FACC wichtige Business Jet Markt entwickelt sich überdurchschnittlich positiv. In einzelnen Segmenten werden die Bedarfe im Vergleich zu den Vorjahren in den kommenden zwei Jahren um rund ein Drittel ansteigen", teilt FACC mit.



Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf 202 Mio. Euro, nach 163 Mio. Euro im ersten Quartal 2023. Das operative Ergebnis stieg von 11.000 Euro auf 9,9 Mio. Euro. Unterm Strich verließ FACC zum Jahresauftakt wieder die roten Zahlen. Nach einem Nettoverlust von 3,7 Mio. Euro im ersten Quartal 2023 steht dieses Mal ein Gewinn von 3,6 Mio. Euro.