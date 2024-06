Vertreter der österreichischen und deutschen Holzindustrie haben am Montag im Vorfeld der kommenden EU-Wahlen ein gemeinsames Positionspapier präsentiert. Darin fordern sie vorrangig einen Kurswechsel bei den Regelungen zur Waldbewirtschaftung sowie den Abbau bürokratischer Hürden für Forstwirte. "Wir fordern einen Green Deal 2.0 mit Holz", erklärte Carsten Merforth, Vorstandsmitglied des deutschen Bundesverbands der Säge- und Holzindustrie, während eines Pressegesprächs.

>>> Der grüne Umbau der Industrie

"In den vergangenen vier Jahren wurden in Brüssel aus unserer Sicht viele Weichen in die falsche Richtung gestellt. Was einst als Hoffnung für den Holzsektor galt, ist für uns nun zu einem Kampf um die Nutzungsmöglichkeiten geworden", kritisierte Merforth. Der in Brüssel verfolgte Ansatz, den Fokus auf die Anreicherung von Kohlenstoff in den Wäldern zu legen, blockiere eher eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, anstatt sie zu fördern. Dies führe dazu, dass die Wälder sich selbst überlassen würden, was den Umbau zu klimastabilen Wäldern verhindere und die Gefahr von Waldschäden und Bränden erhöhe.

