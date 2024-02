Der oberösterreichische Aluminiumkonzern AMAG Austria Metall AG konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr das gute Vorjahresergebnis nicht wiederholen: Der Umsatz sank um 15,5 Prozent auf 1,46 Mrd. Euro. Der Jahresüberschuss brach um 39,2 Prozent auf 66,4 Mio. Euro ein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung vorschlagen, eine Dividende in unveränderter Höhe von 1,50 Euro je Aktie an die Aktionäre auszuschütten.

>>> AMAG erhält Großauftrag von Audi im ungarischen Györ

Der Vorstandsvorsitzende der AMAG, Helmut Kaufmann, hob die gute Entwicklung des operativen Ergebnisses hervor: "Mit einem erzielten EBITDA von 188 Mio. Euro konnten wir das bislang zweithöchste operative Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erwirtschaften", sagte er laut Mitteilung. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von 86 Millionen Euro (2022: 87,5 Millionen Euro) wurde ein Betriebsergebnis (EBIT) von 102,4 Millionen Euro (2022: 159,7 Millionen Euro) erzielt.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!