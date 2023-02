Neue Markttrends üben Druck auf den Industriesektor aus und treiben diesen immer weiter in Richtung Servitization. Eine Transformation des Geschäftsmodells ist damit zur Dringlichkeit geworden. Umfragen zeigen, dass sich Unternehmen dieser durchaus bewusst sind. Laut einer Studie der Universität St. Gallen experimentieren bereits rund 75 Prozent mit „Anything as a Service“, kurz „XaaS“, oder bieten es sogar schon an. Nur 12 Prozent dagegen haben XaaS bislang auf den Großteil ihrer Produkte ausgeweitet.

Enorme Inflationsraten und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise – auch wenn der Servitization-Trend vorrangig durch äußere Umstände ausgelöst wurde, stellt dieser nicht automatisch eine auferlegte Last dar. Ganz im Gegenteil: Kostensenkung, bessere Skalierbarkeit, größerer Mehrwert für Kunden sowie das Freiwerden von Unternehmensressourcen zur Konzentration auf das Kerngeschäft sind nur einige der vielen Vorteile, mit denen ein verstärkter Fokus auf nachhaltiges Servicegeschäft punkten kann.