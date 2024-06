Laut Autoren sind neben der Bezahlung, das Umfeld, die technologisch Offenheit, die technologische Herausforderung und die Sinnhaftigkeit der Aufgabe für viele AI-Talente mittlerweile entscheidend. „Geld allein hilft nicht“, meint Thomas Hurd, Gründer von Zeki. Kein Wunder: „Der Gesundheitssektor hat in den letzten zehn Jahren einen zwanzigfachen Anstieg an Top-AI-Talenten verzeichnet, was auf die hohen Investitionen und die attraktiven Projekte in diesem Bereich zurückzuführen ist“, wissen Hurd und seine Autoren. Wenn es um AI-Talent-Recruiting geht, dann zählt Siemens Healthineers zu den Spitzenreitern. Die Deutschen rekrutierten in den letzten fünf Jahren 13 Prozent mehr AI-Talente. Aber auch die vielen Startups in dem Bereich ziehen Expertinnen und Experten an. Zeki nennt DeepSpin, (MRT), Odin Vision (Endoskopie), Therapixel (Bildgebung) oder inHeart (Digitaler Zwilling).

