Viele Unternehmen reagieren mit Vorsicht und Zurückhaltung auf die wirtschaftlich unsteten Zeiten. Doch würden viele die Krisen gut überstehen, wenn sie schon währenddessen auf Innovation setzen. So etwa auf AI im Betrieb.

Viacheslav Gromov, Gründer und Geschäftsführer des KI-Anbieters Aitad mit Sitz im deutschen Offenburg, spricht von einer großen Innovationschance speziell im Bereich der lokal und netzwerkunabhängigen künstlichen Intelligenz. Maschinen und Fahrzeuge, die mit sogenannten Embedded-KI Systemkomponenten ausgerüstet werden, können unabhängig von der Netzwerkverfügbarkeit betrieben und somit autark und dezentral eingesetzt werden.

"Im Maschinenbau und bei Automotiven dürfte der Schwerpunkt auf Predictive Maintenance liegen. Dabei werden mit Sensoren große Mengen an Daten gesammelt, die von der KI direkt ausgewertet werden können und beispielsweise durch Anomalieerkennung schon frühzeitig vor dem Ausfall eines möglichen Bauteils warnen können", erklärt Gromov. "Dies wiederum ermöglicht eine Reduktion der Serviceintervalle, weil der Servicetechniker nur noch ausrücken muss, wenn sich tatsächlich ein Schaden anbahnt."

Gleichzeitig würde der Servicezeitpunkt planbarer, da zwischen der Meldung eines voraussichtlichen Schadens und dessen Eintreten eine angemessene Zeit vergeht, in der Ersatzteile angefordert werden können. Der Kunde wiederum hat den Vorteil, dass es nicht oder kaum noch zu ungeplanten Ausfällen kommt - damit gehören ungeplante Produktionsausfälle der Vergangenheit an. "So können auch neue und bisher unbekannte Zulieferteile in der Lieferkette als Ausweichmöglichkeit durch Predictive Maintenance abgesichert werden, auch der eigene Einkauf wird flexibler", geht Gromov ins Detail.