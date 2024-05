Die Realität schönzureden, das liegt Nobue von Wurzbach gar nicht. Die HR Business Partnerin bei dem Verpackungs- und Papierspezialisten Mondi gibt ohne Umschweife zu: „Es ist für Unternehmen in den letzten Jahren schwieriger geworden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Dies gilt insbesondere für Facharbeiterinnen und Facharbeiter in der Produktion, Schichtarbeit und für Lehrberufe.“ Denn die Nachfrage ist groß und die Loyalität, die man früher einem Arbeitgeber gegenüber hatte, existiert in dieser Form oft nicht mehr. „Der Gedanke, eine Karriere von der Lehre bis zur Pensionierung in einem Unternehmen zu machen, wird zunehmend selten.“ Einen Weg, den Unternehmen in dieser Situation gehen können, ist für bestimmte Prozesse und Aufgabenbereiche in der Produktion und Verwaltung Digitalisierung einzusetzen. Dass die Jobs abgewertet werden, weil nun ein Programm oder eine KI einen Teil der Steuerung übernimmt, bedeutet das nicht.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!