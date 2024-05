Neben den großen und aufwändig trainierten LLMs gibt es noch die sogenannten „Wrapper“. Kleinere Anwendungen, die Schnittstellen der großen Anbieter nutzen und für spezifische Aufgaben eingesetzt werden können. Diese sind wesentlich kostengünstiger in der Entwicklung. Im Januar 2024 eröffnete OpenAI für Entwickler solcher Anwendungen den eigenen GPT Store, vergleichbar mit dem Apple App Store oder Google Play Store. Entwickler haben bereits mehr als 3 Millionen Spezial-GPTs gebaut, Unternehmen haben ihre eigenen erstellt. Zu welchen Konditionen Entwickler in Europa entlohnt werden, ist bisher noch abzuwarten.



Falsche Vorstellungen in Bezug auf KI und regulatorische Fettnäpfen sind wohl in den nächsten Jahren das größte Geschäftsrisiko. Die Technologie ist weder geeignet, eine verschlafene Digitale Transformation zu überspringen, noch können Mitarbeiter automatisch mit Kollegin KI zusammenarbeiten. Dazu braucht es stetige Weiterbildung, Vorgaben, Freiräume – und auch ein bisschen Frustrationstoleranz. Und das nicht nur in den eigenen Reihen.



Wer eine eigene Anwendung entwickeln möchte, sollte dies nicht an den heutigen Fähigkeiten der potenziellen Nutzer vorbei tun. Viele können etwa die „Prompts“, die konkreten Anweisungen für die KI, noch gar nicht so schreiben, dass am Ende tatsächlich eine Arbeitserleichterung dabei herumkommt. Eine Lösung bietet das Startup AIPRM eines Wiener Unternehmers an. Über 2 Millionen Nutzer bedienen sich dort bereits in der Prompt Bibliothek oder teilen ihre eigenen Befehle für die KI mit ihrem Team. Individuelle Nutzertests durchzuführen, sowohl vor der internen Einführung als auch wenn KI zur neuen Einnahme-Quelle werden soll, kann ich trotzdem empfehlen.



Für mein Projekt WhiteHatBuddyAI habe ich dadurch einiges gelernt. Hier geht es darum, einen niederschwelligen Wrapper zur Verhinderung von Cyberangriffen zu bauen, der IT Administratoren ohne spezifische Vorkenntnisse bei der Behebung von kritischen Schwachstellen in IT Systemen unterstützt. „Kannst du das auch so aufsetzen, dass internationale Regierungen es nutzen können?“ Klar! Aber gut, dass die Anfrage zu Beginn der Entwicklung kam. Nicht zuletzt, um die zahlreichen regulatorischen Anforderungen auch über den umstrittenen EU AI Act hinaus einzuarbeiten.



Wer nicht unbedingt etwas Neues bauen möchte, aber noch viele gut gepflegte Altdaten hat, kann auch diese zu Geld machen. Denn ein Risiko für die KI besteht darin, dass sie sich irgendwann selber frisst, LLMs mit zu viel KI-generierten Inhalten gefüttert werden. Während ChatGPT mir erzählt, dass es auch Bücher gerne mag, wurde OpenAI bereits von der New York Times wegen Urheberrechts-Verletzungen verklagt, da Millionen ihrer Artikel zum Training des Modells genutzt wurden. Der Axel Springer Verlag schlägt da eine andere Richtung ein und lässt sich lieber mehrere Millionen pro Jahr für die Nutzung des eigenen Archivs bezahlen.