Das Thema Künstliche Intelligenz ist nun auch bei SAP ganz oben angekommen. So wurde jüngst mit Philipp Herzig ein Chief Artificial Intelligence Officer installiert. Er soll in der neu organisierten AI-Abteilung die gesamte Wertschöpfungskette für SAP Business AI leiten. Das klare Ziel ist, die KI-Entwicklung deutlich zu beschleunigen, damit die Konkurrenz wie etwa der US-Softwarekonzern Microsoft, der schon viele Milliarden Dollar beispielsweise in die Übernahme von OpenAI oder der Entwicklung des Copilot investiert hat, nicht davonsegelt.Dazu gibt sich SAP offen gegenüber allen KI-Anbietern und entwickelt zudem eine eigene LLM-Bibliothek (Large Language Model), die sich stärker auf Tabellen-Strukturen, die in SAP-System stark vertreten sind, ausrichtet.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!