Welche EU-Staaten sind im Bereich der KI-Forschung federführend und wie scheidet Österreich im EU-Vergleich ab?



Wasner: Großbritannien ist ja inzwischen kein EU-Mitglied mehr, aber die haben definitiv das beste Strategiepapier abgeliefert. Interessant ist ja, dass sie gleichzeitig mit Österreichs Absichtserklärung im Sommer 2021 bereits ihr Strategie-Update präsentiert haben und da sieht man ein großes Delta zwischen den beiden Staaten. Gut unterwegs sind aber auch Länder wie Bulgarien oder Slowenien.

Bulgarien und Slowenien gelten ja nicht gerade als Industriezentren. In welchen Bereichen wird dort Künstliche Intelligenz angewendet?



Wasner: In Bulgarien ist das zum Beispiel die Sprachverarbeitung, die haben mit "Ontotext" eines der größten Start-ups im Bereich der semantischen Suche in der ganzen EU. Der grenzüberschreitende Vergleich hinsichtlich Industrien und Sektoren ist ja wirklich spannend. In diesen Ländern hat die produzierende Industrie keine so überragende Rolle, wie in der DACH-Region gespielt. Dementsprechend hat man aus der Not eine Tugend gemacht und ist stark in den IT-Bereich eingestiegen. Es war also nur eine Frage der Zeit – und das beobachten wir ja auch in Indien – dass man sich in der Wertschöpfungskette nach vorne arbeitet und eigene IT-Unternehmen und Startups entstehen.



Welche Anwendungsfälle sehen Sie für die AI in der österreichischen Industrie?



Wasner: Was besonders auffällt ist, dass die Entwicklung in der DACH-Region zunächst sehr stark von Effizienz in der Produktion getrieben ist, was wiederum an der hohen Komplexität unserer Industriegüte liegt. Deswegen versuchen unsere Unternehmen seit Jahrzehnten bei der Effizienz auch noch den letzten Cent rausholen, was sich in KVP-Prozessen ausdrückt. Aus KI- und Digitalisierungssicht ist dies aber eigentlich der falsche Ansatzpunkt, da Effizienzeinsparungen ein sehr viel kleinerer Hebel als Preisoptimierungen sind.



Wir sitzen ja gerade im Starbucks: Das Unternehmen könnte versuchen, ihre Papierbecher um einen Cent billiger zu machen oder man könnte jeden Monat einen neuen Frappuccino auf den Markt bringen, der sieben oder acht Euro kostet. Es ist klar, womit man mehr Geld verdienen kann.



In der Autoindustrie aber auch im Dienstleistungsbereich wird KI deswegen vermehrt für intelligentes Portfolio- und Komplexitätsmanagement eingesetzt, was sich in intelligenten Produktkonfiguratoren ausdrückt, die bereits während dem Bestellvorgang die Auswirkungen entlang der ganzen Lieferkette bei Preis und Lieferzeit abschätzen können. Dadurch wird eine genaue Steuerung möglich, die noch vor wenigen Jahren nur den globalen Konzernen vorenthalten waren, da man eine Kombination aus Unternehmensberatern und IT-Lösungen auf das Thema dransetzen konnte.



Die EU räumt dem Thema Datenschutz auch in der KI-Strategie eine große Rolle ein. Wie wirkt sich das auf die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China und den USA aus?



Wasner: Das Beratungsgremium (Anmerkung: AIDA), das für eine Analyse der KI-Strategie der EU-Kommission verantwortlich ist, sagt mittlerweile, dass die DSGVO ein kompletter Misserfolg war, da sie zu großer Unsicherheit bei einheimischen Unternehmen geführt hat. Im Entwurf des europäischen AI-Act gibt es auch gewisse Ungleichbehandlungen. So müssen sich kleine Unternehmen auf Punkt und Beistrich an den AI-Act bei der Modellerstellung halten, während die globalen Unternehmen davon teilweise ausgenommen sind, weil es ja gar nicht mehr möglich wäre, das umzusetzen oder zu überprüfen.

