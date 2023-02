Im Zuge des Krieges in der Ukraine wird die Quantentechnologie in Sachen Cyber Security oft als Gamechanger genannt – sowohl für die Abwehr als auch für die Angreifer ...

Gesek: Genau, so ist es. Die Simulator-Backends reichen dafür nicht aus, aber sobald die nativen Prozessoren so weit sind, werden sie dafür eingesetzt werden. Auf beiden Seiten handelt es sich um dieselbe Technologie, das ist das Besondere an der Situation. Ein wichtiger Sicherheitsfaktor ist aber auch die IP, die bei Quantenalgorithmen aus wenigen Daten zusammengesetzt und dadurch für Hackerangriffe anfällig ist. Deswegen ist es wichtig, dass es eine eigene europäische Cloudinfrastruktur gibt.

Europa wird im Hightech-Bereich oft als Nachzügler gegenüber den USA und China angesehen. Ist das im Bereich der Quantentechnologie so?

Gesek: Das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, dass in der EU und Großbritannien vergleichsweise mehr öffentliches Geld investiert wird als zum Beispiel in den USA. In China sind die Zahlen nicht so transparent, aber auch in diesem Fall gehen wir davon aus, dass Europa hier vorne liegt. Die privaten Investitionen sind in Nordamerika zwar höher, aber wir müssen uns wirklich nicht verstecken. Wir haben deutlich mehr für die Quantentechnologie relevante Studienabgänger in Europa, was ein erheblicher Vorteil ist. Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir in Europa die Souveränität auch in diesem Bereich sicherstellen.

Lesen Sie auch hier: KI-Experte Wasner sieht Österreich als Nachzügler