Dengel belässt es daher auch nicht bei dem simplen Garbage-in-Garbage-out-Vergleich, sondern ergänzt, dass es völlig saubere Daten niemals geben könne: „Völlig wertfreie Daten existieren nicht, weil in die Auswahl der Beispieldaten stets auch die Expertise und Subjektivität der Menschen einfließt, die sie auswählen.“

Was allerdings auch durchaus Sinn macht. „Ohne Fachspezialisten, die zuerst einmal definieren, was sie mit Hilfe von KI erreichen wollen, ist jegliches Datensammeln sinnlos. KI funktioniert nicht so, dass man eine Unmenge an Daten in einem Computer einspeist und wartet, was für Schlüsse er daraus zieht“, erklärt Saurabh Cahuchan, System Analyst bei Microtronics, einem niederösterreichischen Anbieter von IoT-Lösungen.

Vielmehr gehe es darum, zu wissen, wie man für konkrete Aufgaben am besten die richtigen Daten sammelt und wie man sie dann auswertet. Allein bei Microtronics reicht die Bandbreite der IoT-Anwendungen, an deren Entwicklung man mitbeteiligt war, von Hochwasserfrühwarnsystemen über Paketversandoptimierung bis zum Monitoring von Bienenvölkern. Stets geht es aber darum, aus Big Data Smart Data zu machen.