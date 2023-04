Und auch in Anwenderfällen mangelt es oft an der nötigen Datenqualität, erklärt Manuel Hausjell, Consultant beim Softwareentwickler TietoEvry. Das kann vor lauter Freude über die AI regelrecht übersehen werden, wenn die Vernetzung bei Use Cases wie Predictive Maintenance schon so gut klappt.

Zur Selbstoptimierung fehlt noch einiges – etwa bei Steuerdaten gerade bei älteren Anlagen. „Anwender sollten beim Anlagenkauf die Rückschreibbarkeit von Steuerdaten einfordern“, rät Hausjell.

