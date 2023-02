Im EU-Vergleich liegt Österreich deutlich unter dem Durchschnitt, was die Nutzung von digitalen Angeboten angeht: 54 Prozent der Österreicher kaufen im Internet ein. Im EU-Schnitt sind es 57 Prozent, in den Niederlanden und Dänemark sogar über 80. Ähnlich sieht es bei der Nutzung von digitalen Technologien in Unternehmen aus: nur sieben Prozent er Unternehmen setzen auf Big Data, bei den EU-27 sind es mit 13 Prozent fast doppelt so viele. Malta ist mit 29 Prozent der Spitzenreiter in der EU.

Die Österreicher sind sich laut Digitalisierungsradar bewusst, dass es ungenutzte Potentiale gibt. "48 Prozent der sehen ungenutzte Potentiale zur Stärkung im internationalen Wettbewerb, so Michael Zettel, Country Managing Director bei Accenture Österreich. Dennoch: "42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher erwarten negative Auswirkungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz" so Zettel weiter. Im EU-Vergleich liegt dieser Wert deutlich darunter, bei 31 Prozent. Auch 60 Prozent der Bevölkerung vertrauen Cloud-Plattformen kaum oder gar nicht. "Diese Zahlen zeigen, dass wir Europameister bei der Skepsis sind und hier enormen Aufklärungs- und Aufholbedarf haben" erklärt Herman Erlach, General Manager bei Microsoft Österreich.

