Das Ziel der AT&S Energiestrategie ist es, bis zum Jahr 2025 80 Prozent des CO2-neutralen Energieverbrauchs zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, spielt eine hohe Energieeffizienz eine große Rolle, daher ist ein Arbeitspaket dieser Strategie, den Energieverbrauch in den Produktionslinien zu reduzieren. Die Idee des Projekts ist es, den Energieverbrauch bestehender Produktionslinien zu reduzieren, mit dem Ziel einer Energieeinsparung von 20 Prozent. Es ist bekannt, dass Produktionslinien, die vor mehr als 7 Jahren gebaut wurden, nicht so energieeffizient sind wie neue Linien, daher ist es sehr wichtig, die Aufmerksamkeit auf diese Energiefresser zu lenken. Die Kupferbeschichtungslinien sind eine der Linien mit dem höchsten Energieverbrauch in den AT&S-Werken, daher wurden zwei Kupferbeschichtungs-Pilotlinien für die Umsetzung dieses Projekts ausgewählt.



Eine der Linien ist etwa 15 Jahre alt und befindet sich in unserem Werk in SHA und die zweite ist 3 Jahre alt und befindet sich in unserem Werk in HTB. Zum Erreichen des Ziels war es notwendig, das Wissen des Maschinenlieferanten und die Erfahrung und das Fachwissen des Produktionsspezialisten zu kombinieren. "Die bisher größte Herausforderung ist das Software- und Hardware-Upgrade der alten Pilotlinie, da die Linie rund um die Uhr produziert und jede Ausfallzeit sorgfältig kalkuliert werden muss, um die Produktion nicht zu beeinträchtigen", heißt es bei AT&S. Das Ziel ist eine Energieeinsparung von 20 Prozent.

