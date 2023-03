Nach einigen schwierigen Jahren geht es mit Kapsch TrafficCom, die Komponenten für Mautsysteme herstellt und von der Installation bis hin zum Betrieb alle Teile der Supply Chain bedient, wieder bergauf: In den letzten drei Quartalen kann das Unternehmen nach dem Absturz von rund 750 Millionen Euro auf 520 Millionen Euro erstmals wieder - leicht - steigende Umsatzzahlen vermelden. Auch die bedrohlichen Verluste der Jahre 2020 und 2021 scheinen eingegrenzt. Für das Bilanzjahr, das in wenigen Tagen, am 31. März endet, dürfte sich erstmals auch wieder ein kleiner Gewinn ausgehen.

Auf wirklich große Nachrichten aus Deutschland wartet man in der Zentrale am Wienerberg derzeit ziemlich gespannt: Im Vorjahr hat ein Schiedsgericht den Anspruch von Kapsch auf Schadens- und Aufwendungsersatz gegen die Bundesrepublik Deutschland in der Sache der geplatzten PKW-Maut deutlich bejaht. In einer zweiten Phase des Schiedsverfahrens wird seither über die Höhe des Anspruchs entschieden. In einem Artikel im deutschen Handelsblatt war zuletzt davon die Rede, dass dieser Anspruch für Kapsch "sehr teuer für Deutschland" würde - im Raum steht ein dreistelliger Millionenbetrag. Über die Details darf der CEO des teilweise börsennotierten Familienkonzerns Georg Kapsch nicht sprechen, doch es gibt genug anderes, was zu bereden wäre. Das gesamte Interview als Video können Sie in der aktuellen Ausgabe der INDUSTRIEMAGAZIN-News nachschauen.



Herr Kapsch, im März des Vorjahres hat ein Schiedsgericht festgestellt, dass die Kapsch Gruppe Anspruch auf Schadenersatz in der Sache Deutsche PKW Maut hat. Im Raum steht ein dreistelliger Millionenbetrag. Hätten Sie sich an jenem schicksalshaften 19 Juni 2019, als ihnen die Bundesrepublik den aufrechten Mautvertrag kündigte, gedacht, dass Sie in der Sache Recht bekommen?



Kapsch: Letzlich weiß man nie, ob man Recht bekommt. Die Faktenlage war so, dass wir davon ausgegangen sind, dass wir mit dem Grunde nach Recht bekommen. Mehr kann und darf ich dazu eigentlich nicht sagen.



Die Aufkündigung des bestehenden Mautvertrages war ja nur ein Ereignis in jenem "verflixten" Jahr 2019, wie Sie es genannt haben. Was waren die tieferen Ursachen für die Schwierigkeiten, in die Kapsch TrafficCom 2019 geschlittert ist?



Kapsch: Wir haben die KapschTrafficCom damals organisatorisch darauf hin aufgestellt, um 1 Milliarde Umsatz machen zu können. Wir waren damals auf einem guten Weg, mit rund 735 Millionen Euro Umsatz, der stark wuchs. Wir haben auch natürlich Fehler gemacht, das muss man zugeben. Wir sind viel zu schnell gewachsen. In Nordamerika konnten die notwendigen Kapazitäten nicht nachziehen, haben auch Unternehmen akquiriert, dort Produkte mitbekommen, die nicht von jener Stabilität waren, die wir mit unseren eigenen Produkten gewohnt waren. So sind wir halt in Nordamerika ein wenig in eine Schieflage geraten. In dieser Situation mussten wir das Unternehmen etwas zurückfahren, um es auf ein geringeres Umsatzvolumen einzubringen. Und dann kam die Kündigung des Vertrages in Deutschland. Dann kam Corona, die Lieferkettenschwierigkeiten die zu Komponentenkrise wurde– und zuletzt der Ukraine-Krieg.

