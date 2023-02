In den großen Ökosystemen und auf den Plattformen der Automatisierungsgiganten finden sich die vielen kleinen und mittleren Maschinenbauer – ob nun in Deutschland oder international – oft nicht wieder, heißt es in Nebuhrs Team. So entstand eine Idee: „Die Maschine steht bei vielen im Mittelpunkt des Geschäftsmodells, deshalb wollen wir die Kerngeschäftsprozesse um die Maschine herum mit digitalen Geschäftsmodellen und Services unterstützen. Dafür bieten wir den OEMs eine Asset-„Platform as a Service“ (PaaS) an.“

Das Besondere: Die Plattform ist offen für Erweiterungen, Anpassungen und Integration. „Und das natürlich DSGVO-konform“, verspricht Nebuhr. Er versteht sich mit seinem auf Azure-laufenden PaaS-Angebot als Enabler für die KMU. Lenze liefert nicht nur die Komponenten, sondern auch die Sicherheit, die Infrastruktur und erste Applikationen auch aus Partnerunternehmen. Diese Applikationen könne der Kunden für seinen Maschinenkäufer individualisieren mit eigenen Funktionen und Designs rebranden.

„Anschließend kann er sie dann schlüsselfertig an seinen Kunden weitergeben und im nächsten Schritt gemeinsam mit dem Anwender verbessern.“ Lenze gehe mit dem Kunden den ersten Schritt hin zu digitalen Services. „Wir nehmen ihn an die Hand, weil wir dank unseres Asset Managements wissen, was für ihn und seine Kunden Sinn machen könnte. Wir sitzen mit unseren Komponenten direkt in der Maschine und kennen die Anwendungen sehr gut.“