Digitale Innovation hat auch einen immensen positiven Einfluss auf die Umweltverträglichkeit von Tourismus. So zu erleben unter anderem im Funimation-Club der Hotelgruppe Falkensteiner am Katschberg. Gemeinsam mit einem Tech-Start-up wurden die Müllbehälter mit Sensoren ausgestattet, die überprüfen, ob bei der Mülltrennung auch das Richtige in der richtigen Tonne landet. „Für uns ist dieses Projekt ein Baustein in unserem Nachhaltigkeitskonzept“, sagt Otmar Michaeler, Geschäftsführer der Falkensteiner Michaeler Tourismus Group (FMTG).



Insgesamt 75 Millionen Euro will die Gruppe in den nächsten drei bis vier Jahren in Kärnten investieren, unter anderem in das bereits bestehende Feriendorf am Katschberg und eine neue Anlage, die am Hafnersee entstehen soll. „Wir glauben an Kärnten. Das Bundesland hat Potenzial“, sagt Michaeler. „Allerdings muss es noch stärker gelingen, Kärnten in seiner Gesamtheit zu vermarkten.“