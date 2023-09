Kurzarbeit wurde 2020 zur Unterstützung österreichischer Unternehmen während der COVID-19-Pandemie eingeführt und mehrfach modifiziert. 9,98 Milliarden Euro haben 1.334.584 Menschen zwischen März 2020 und November 2022 an Kurzarbeitshilfe bezogen*.

Ende September 2023 läuft die letzte Phase dieses Modells aus und wird am 1. Oktober 2023 von einer dauerhaften Lösung abgelöst, auf die sich der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Wirtschaftskammer mit der Regierung geeinigt haben. Im Topf stehen österreichweit 20 Millionen Euro als Fördersumme für die Kurzarbeitsbeihilfe zur Verfügung. Verteilt werden die Fördergelder nach dem first come, first served Prinzip.