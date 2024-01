In Deutschland und Österreich sowie in weiteren europäischen Ländern findet dieser demographische Ausgleich aber nicht statt. Die Zuwanderung hierzulande reicht nicht aus, um Lücken am Arbeitsmarkt zu füllen. Für internationale Fachkräfte ist Österreich vor allem aus steuerlichen Gründen, aber auch was die Willkommenskultur anbelangt, weitgehend uninteressant. Die Zuwanderung von eher ungelernten Arbeitskräften hingegen ist hoch. Sie müssen mit hohem staatlichem Aufwand erst für die Anforderungen des Arbeitsmarktes ausgebildet werden, was oft Jahre dauert.

Am Ende ist die Verweildauer im Arbeitsleben vieler Migrantinnen und Migranten zu gering, um demographische Lücken im System signifikant ausgleichen zu können. In Summe kommen zu wenige Facharbeiter für die Industrie sowie für versorgungsrelevante Berufe, etwa im Gesundheitswesen, in der staatlichen Verwaltung und in der Daseinsvorsorge, nach. Dass im System bereits jetzt erhebliche Versorgungslücken aufklaffen, merken wir vor allem Im Pflege- und Gesundheitsbereich. Die Personalsituation in Krankenhäusern ist bereits so dünn, dass die Qualität der Versorgung rapide abnimmt.

Doch das droht auch in anderen Bereichen: Etwa im Verwaltungsbereich, wenn zu wenige Beamtinnen und Beamten sich um die Erledigung von Verfahren kümmern können. Behördenverfahren dauern deshalb immer länger. Es gehen aber auch zunehmend Fachkräfte für den Erhalt der Infrastruktur aus, etwa im Energiebereich, wo es genügend Elektrotechnikinnen und Elektrotechniker braucht, um Stromnetze zu warten. Ganz zu schweigen von den Installateurinnen und Installateuren, die es für die Umsetzung der Energiewende nötig hätte. Das Betreiben staatlicher Verwaltungs- und Versorgungssysteme hängt von Menschen ab, die das entsprechende Fachwissen besitzen. Fehlen diese Menschen in ausreichender Zahl, dann dauern Reparaturen länger, Versorgung dünnt aus, Infrastruktur wird weniger oft gewartet und die Standortqualität nimmt insgesamt ab. Die Demographie kann eine veritable Abwärtsspirale für einen Wirtschaftsstandort sein. Und das ist in der Geschichte kein neues Phänomen. Aufstrebende Nationen zeichneten sich immer durch ausreichend Menschen aus, die den Fortschritt vorantieben. Überalternde Gesellschaften tendieren zur Stagnation.