„Im Hinblick auf die schwierige konjunkturelle Lage beginnt das Jahr 2024 angespannt, was sich auch auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt. Die Zahl der offenen Stellen ist leicht rückläufig und die Zahl der Arbeitslosen steigt leicht an, dennoch erweist sich der Arbeitsmarkt robust und zeigt, dass Betriebe trotz herausfordernder Zeiten versuchen an ihrem Personal festzuhalten. Man muss Betriebe und den Faktor Arbeit entlasten, damit Betriebe dies auch im neuen Jahr weiterhin können“, hält Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der Anfang Januar veröffentlichten Arbeitsmarktdaten fest.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2023 im Vergleich zum Dezember 2022 um rund 6,4 Prozentpunkte gestiegen. Betrachtet man jedoch die Arbeitslosenquote, so ist die Dezemberquote mit 7,8 Prozentpunkten - mit Ausnahme des Rekordjahres 2022 - die niedrigste seit 2008. Auch die Zahl der offenen Stellen ist mit über 92.000 beim AMS gemeldeten nach wie vor sehr hoch. Die Unternehmen sind auf ausreichend Personal angewiesen, um bestehen zu können. Die IV spricht sich daher für eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten aus, um die Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu entlasten. Die Industrie steht in einem ständigen internationalen Wettbewerb. In diesem kann sie nur bestehen, wenn der Faktor Arbeit weiter entlastet wird. „Es gilt Österreichs Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und den Arbeits- und Industriestandort zu stärken. In konjunkturell herausfordernden Zeiten muss um die Erhaltung jedes Arbeitsplatzes gekämpft werden, in dem Betriebe spürbar entlastet werden“, betont Neumayer.

Beschäftigungsfördernde Maßnahmen des AMS wie Eingliederungsbeihilfe und Kombilohn sollten aus Sicht der Industrie weiter gestärkt werden. Darüber hinaus ist es wichtig, die überregionale Mobilität innerhalb Österreichs zu erhöhen und Menschen zu motivieren, ihren Lebensmittelpunkt dorthin zu verlegen, wo Bedarf besteht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Es ist von großer Bedeutung, diese Personengruppe so rasch wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Teilhabe von Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten am Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Faktor für ihre gesamtgesellschaftliche Integration. Das zusätzliche Budget für Integrationsmaßnahmen des AMS soll nun gezielt eingesetzt werden, um diese Personen rasch arbeitsfähig zu machen.