Schon länger gibt es in Fachkreisen die Forderung, militärische Wertschöpfungsketten in Österreich zu stärken, um bei Know-how und Produktion strategisch wichtiger Rüstungsgüter weniger vom Ausland abhängig zu sein. Was es dafür brauche, sei eine strategische Absicherung wichtiger Produktionszweige und ein Investitionsschutz systemrelevanter Betriebe, die es bislang aber in Österreich nicht in ausreichender Form gibt. Bekannt ist vor allem die Steyr-Arms GmbH im oberösterreichischen Kleinraming, die das bekannte Sturmgewehr StG 77 für das Bundesheer herstellt. Die Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge GmbH mit Sitz in Wien stellt zudem Panzerfahrzeuge, wie den Radpanzer Pandur bzw. den Pandur II sowie den Schützenpanzer Ulan her.

Die Produktion und Entwicklung erfolgen überwiegend in Österreich. Seit 2003 gehört das Unternehmen allerdings zu europäischen Tochterfirma des US-Rüstungskonzerns General Dynamics. Darüber hinaus sind mehrere Unternehmen etwa im Automotive- und im Luftfahrtbereich als Zulieferer bei der Produktion von Rüstungsgütern beteiligt. Ausländische Beteiligungen an österreichischen Rüstungsfirmen und Zulieferern sind in der Regel nicht problematisch, sondern eher ein Innovationsvorteil, doch es gibt auch Fälle, wo sie eine Zusammenarbeit mit dem Bundesheer als auch mit anderen europäischen Partnern ausschließen. So gäbe es etwa Betriebe in Österreich, die großes Know-how im Luftfahrtbereich hätten und sogar eine eigene Jet-Produktion hierzulande möglich machen könnten, die aber wegen chinesischer Investoren als zu heikel gelten.