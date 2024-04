Der „Green Deal“ war insofern auch historisch, als dass damals alle 27 EU-Mitglieder die Gefahr durch den „Klimawandel“ offiziell anerkannten und die EU-Kommission eine erstmals konsistente Vision sowie konkrete Maßnahmen auf den Tisch legte. Teil dieses Konzepts ist das „Fit for 55“-Package, das die Europäische Kommission am 14. Juli 2021 präsentierte. Dieses Paket an Initiativen soll Europa dabei unterstützen, bis 2030 eine Netto-Emissionsreduktion gegenüber dem Ausstoß 1990 von mindestens 55 Prozent zu erreichen. „Wir müssen unsere gesamte Wirtschaft in einen höheren Gang schalten. Deshalb lassen wir nichts unversucht. ‚Fit for 55‘ wird unsere Gesetze mit unserem Ehrgeiz in Einklang bringen“, so Frans Timmermans, damaliger Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz in der EU-Kommission.

