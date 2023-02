INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Egger, Sie sind seit heuer Mitglied der Gruppenleitung bei Egger. Welche Herausforderung reizte Sie bei Ihrem Eintritt ins Familienunternehmen? War Ihr Weg in den Betrieb vorgezeichnet?



Michael Egger jun.: Schon als Kind nahm mein Vater mich an den Wochenenden mit ins Werk, erklärte mir die verschiedenen Anlagen und Produktionsschritte. Ich durfte mit Staplern mitfahren und im Labor kleine Tests durchführen. Das Interesse war also schon damals groß. Dass ich schließlich tatsächlich ins Unternehmen eintrat und nun auch Verantwortung dafür trage, habe ich mir aber erst mit der Zeit und über verschiedene Stationen erarbeitet und mich dann auch sehr bewusst dafür entschieden. Als Mitglied der Eigentümerfamilie war mein Eintritt ins Unternehmen natürlich schon von klein auf ein Thema.



Ihr Werdegang fällt - salopp gesagt - nicht unbedingt durch Geradlinigkeit auf.



Egger: Das stimmt. Ich habe das Holztechnikum Kuchl besucht, wo auch bereits mein Vater und mein Onkel zur Schule gingen. Da sind wir Eggers nicht unbedingt durch besonderen Fleiß oder gute Noten aufgefallen. Auch ich habe mich nur langsam verbessert – und mein Vater musste aus eigener Erfahrung sogar Verständnis für meine schlechten Noten zeigen. Als ich ihm ein paar Jahre später mitteilte, dass ich noch studieren wollte, glaubte er zuerst an einen Scherz. Aber im Studium war die Eigenmotivation dann deutlich höher. Und ich bin dankbar, dass ich diese Zeit zur Entwicklung bekommen habe.



Ihr Großvater gründete Egger Holzwerkstoffe 1961, indem er ein erstes Spanplattenwerk in St. Johann eröffnete. Ihr Vater und Ihr Onkel internationalisierten das Unternehmen. Egger produziert heute an 20 Standorten in zehn Ländern weltweit. Lässt sich eine solche Erfolgsstory fortschreiben?



Egger: Gerade jetzt erleben wir sehr viele globale Herausforderungen und Unsicherheiten. Deshalb streben wir ganz besonders nach Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Handeln auf Generationen. Das ist mein persönlicher Antrieb. Ich sehe es als meine Aufgabe und damit die reizvollste Herausforderung an, das Unternehmen erfolgreich im Sinne meiner Vorfahren weiterzuführen.

