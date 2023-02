„Ein weiterer Aspekt ist die schwierige Versorgungssicherheit bei Stahl“, gibt Michael Ostermann zu bedenken. Ostermann ist Vorstand der Frauenthal Holding mit Hauptsitz in Wien und zuständig für die Division Automotive. „Viele disponieren wegen der gesetzten Sanktionen nicht mehr in Russland und der Stahlpreis geht durch die Decke, bei gleichzeitig verschlechterter Verfügbarkeit.“ Gemeinsam mit den Energiekosten würde diese Preissprünge maßgeblich belasten. Dass die Zulieferer Auswege aus der Misere suchen, überrascht wenig.

Während in Deutschland also die Verhandlungen teilweise gar nicht laufen, teilweise schleppend, gibt es auch in Österreich Vorstöße in Richtung Kostenweitergabe an Autobauer. INDUSTRIEMAGAZIN fragte bei AVL List mit Sitz in Graz nach:



„Die Teuerungsrate und andere Konsequenzen der Lieferkettenengpässe sind laufende Themen im Austausch mit unseren Kunden, aber auch mit Lieferanten“, sagt Markus

Tomaschitz, Sprecher der Gruppe. „Aus unserer Sicht gibt es beidseitige Einsicht, dass Risiken nie einseitig getragen werden können und es einen partnerschaftlichen Schulterschluss braucht.“



Anders als in Meldungen aus Deutschland, laufen aus Sicht des Spezialisten für Antriebssysteme die Gespräche konstruktiv, „hart, aber fair.“



Bei Bosch Austria möchte man aus Vertraulichkeitsgründen derzeit keine tiefen Einblicke in die Gespräche geben. Doch, so das offizielle Statement, Preissteigerungen müssen an Kunden weiterverrechnet werden, um in der Branche Automotive auch in Zukunft profitabel bleiben zu können.



„Wie andere Zulieferer befindet sich auch der Bosch Unternehmensbereich Mobility Solutions durch gestiegene Preise für Rohstoffe, Energie und Halbleiter unter einem hohen Kostendruck. Teilweise haben sich die Preise seit 2020 fast verdreifacht“, heißt es vom Unternehmen. Die Expertenteams von Bosch Österreich würden sich „im engen Austausch“ mit den Kunden befinden.