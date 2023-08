In den kommenden zwölf Monaten sei mit einer vollständigen Erholung der Luftfahrtbranche zu rechnen, das weltweite Reiseaufkommen liege in einigen Bereichen bereits über dem Vor-Corona-Niveau von 2019: Bei 101 Prozent liegt derzeit Europa. Etwas langsamer holen die internationalen Reisen auf. Hier liege man derzeit weltweit bei 89 Prozent. Nordamerika, Afrika und Nahost hätten hier bereits das 2019er-Niveau überschritten, in Europa lägen internationale Reisen derzeit bei 90 Prozent. In China hätten regionale Reisen bereits 126 Prozent erreicht, internationale Reisen lägen erst bei 41 Prozent.

"Das Reisebedürfnis entwickelt sich weltweit extrem gut, ist auf einem sehr hohen Niveau und wird auch weiterhin wachsen", sagte CEO Robert Machtlinger am Mittwoch bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse in einer Pressekonferenz in Wien. Dies wurde kürzlich auf der Pariser Luftfahrtmesse deutlich: Dort wurden innerhalb von vier Tagen 1.300 Flugzeuge bestellt. Das wirke sich auch positiv auf FACC aus, denn "wir sind auf jedem dieser Flugzeuge mit Komponenten vertreten", so der FACC-Chef.



Mit dem Hochfahren der Produktion werde nun auch der Personalstand plangemäß erhöht: Im ersten Halbjahr habe das Unternehmen heuer rund 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, zum Stichtag lag der Personalstand bei 3.117, bis Mitte 2024 soll die Belegschaft um weitere 400 Köpfe wachsen.

Nach 142,7 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres erwirtschaftete FACC im zweiten Quartal einen Umsatz von 192,0 Mio. Euro. Nach 3,1 Mio. Euro im Vorjahr betrug das EBIT heuer 14,9 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern konnte auf 11,67 Mio. Euro gesteigert werden, nachdem im Vorjahr nur ein Ergebnis von 94.000 Euro erzielt wurde. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 bleibt unverändert. Der Konzernumsatz soll um 12 bis 16 Prozent höher ausfallen als 2022. Beim Ergebnis rechnet der FACC-Vorstand für das zweite Halbjahr mit einem niedrigeren, aber positiven Ergebnis als im ersten Halbjahr.