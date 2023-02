Der Luftfahrtzulieferer FACC hat seine strategischen Weichen für die Zukunft neu justiert: "Mit langfristigen Finanzierungspartnern hat die FACC zur Fortführung ihres zukünftigen Wachstumskurses einen Konsortialkredit über 225 Mio. Euro unterzeichnet", so der Flugzeugausrüster. Die Finanzierung mit insgesamt fünf beteiligten Banken habe eine Laufzeit von drei Jahren - mit einer zweijährigen Verlängerungsoption.

"Die nun vorgenommene Verlängerung der Finanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, den globalen Footprint weiter ausbauen. Dazu zählt insbesondere auch das im Juni 2022 eröffnete neue Hightech-Werk in Kroatien sowie weitere Wachstumsinitiativen im Kerngeschäft sowie in den neuen Geschäftsfeldern Urban Air Mobility und Space", so der Konzern.

Nach zehnmonatiger Bauzeit ging das neue Werk 6 der FACC im Dezember 2021 in Betrieb. Dort werden Leichtbauteile für die Kabineninnenausstattung von Business Jets und Passagierflugzeugen gefertigt. Das neue FACC-Werk wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut geplant. Ziel war es, ein Werk nach modernsten Gesichtspunkten der industriellen Fertigung zu errichten.





Auch der Faktor „Skalierbarkeit“ wurde bei der Planung berücksichtigt. Eine modulare Erweiterbarkeit um zusätzliche Anlagenerweiterungen, die sich wiederum in das bestehende Gebäude integrieren, waren grundlegende Prämissen bei der Raumgestaltung im Innen- und Außenbereich. Mit der offiziellen Eröffnung des Werkes wurde gleichzeitig die nächste Erweiterung des Standortes bekannt gegeben. Die Ausbaustufen 2 und 3, also eine Verdreifachung des Werkes, werden ab sofort in Angriff genommen.