INDUSTRIEMAGAZIN NEWS hat mit dem Chef des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers über Verluste, den laufenden Strategieprozess und vor allem über den Ausblick gesprochen:

INDUSTRIEMAGAZIN NEWS: Herr Machtlinger, im erst im letzten Quartal hat der Verlust der Interior Sparte das ganze Unternehmen in die roten Zahlen gezogen. Was sind denn da eigentlich gerade die Schwierigkeiten?

Robert Machtlinger: Das war nicht ganz unvorhergesehen, wir haben ungefähr gewusst was hier auf uns zukommt und auch darüber berichtet. In dem Bereich Interior haben wir derzeit ein paar wesentliche neue Projekte. Die beginnen jetzt in die Serie einzutreten. Wie bei jedem Serien-Neustart, speziell im Innenraum-Bereich, will jeder Neukunde auch das neueste Produkt haben. In diesem fall jeden für die Kabine. Und so ein Serien-Hochlauf hat natürlich eine gewisse Komplexität. Die Lernkurven sind noch hoch, die Prozesse sind noch etwas instabiler. Und die Summe an hohen Materialkosten, Lernkurven-Effekten, vieler neuer Konfigurationen, heißt, jede Maschine die wir ausliefern, hat eine völlig neue Konfiguration. Das heißt, das entwickelt sich dann über die Monate weiter, weil man dann einfach Rebuilds macht und das hat hier die Sparte im dritten Quartal belastet.



Das war uns bewusst und ist ein normaler Prozess. Wobei man fairerweise sagen muss, wir wollten diverse Materialien ändern, das heißt Supply Chains ändern. Das war bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 geplant, hat sich aber aufgrund der geopolitischen Situation und auch durch die Verknappung der Rohmaterialien verschoben. Und somit zieht sich das jetzt ins erste Quartal 2023. Dieser Effekt war natürlich so nicht geplant und belastet damit auch das System.



IM NEWS: Sie haben dem Unternehmen die Strategie 2030 verpasst. Bis 2023, so der ursprüngliche Plan, sollten in einer ersten Phase die durch COVID-bedingten Umsatzeinbrüche durch Gewinnung von Marktanteilen in anderen Segmenten kompensiert werden. Das ist jetzt noch nicht ganz gelungen. Was bedeutet das für die weiteren, darauf folgenden strategischen Schritte Transformation und Diversifikation?



Machtlinger: Sie haben drei Schritte in der Strategie: Das eine ist das Stabilisieren nach COVID 19, wie von ihnen schon erwähnt. Dann das Geschäft der Transformation, das heißt neue Technologie bzw. Produktentwicklungen auf bestehenden Flugzeugen, bestehende Komponenten zu ersetzen. Die Situation ist ja heute in der Luftfahrt wesentlich anders, als in den Jahren 2005 bis 2015.

Da gab es Entwicklungsprojekte sehr großer Dimensionen, beginnend bei der A380, dann kam die Boeing 787, dann kam die A350, die A320 Neo, die MAX und auch das gesamte Business-Trait- Portfolio hat sich damals ganz massiv geändert. Diese neuen Projekte gibt es derzeit nicht. Also Flugzeuge sind modern, es ist alles neu konstruiert und somit gibt es keine ganz großen Projekte, wie zur damaligen Zeit.

Das heißt, die Möglichkeit für die FACC Marktanteile zu gewinnen liegt darin, sich die Komponenten anderer Mitbewerber anzuschauen, etwas Besseres anzubieten und so Marktanteile zu gewinnen. Das passiert eigentlich in der Phase zwei der Transformation. Ganz einfach Marktanteile im Kerngeschäft zu sichern und dem Kunden besser performende Bauteile anzubieten. Soweit gelingt uns das auch sehr gut. Phase Eins und Phase Zwei sollen bis zum Jahr 2024 überlappen und uns wieder in die Umsatzgröße bringen, wo wir auch vor COVID 19 schon waren. Also nicht Ende 2023, das Ziel liegt hier bei Ende 2024.

Zur Ergänzung: Die großen Flugzeuge, die die ganze Welt befliegen, wie zum Beispiel Airbus 350 oder die Boeing 707, sind auch heute noch ganz wesentliche Produkte für uns. Aber vor COVID 19 wurde zum Beispiel eine Boeing 707 vierzehn Mal im Monat gebaut und ausgeliefert, die A350 ungefähr zehn Mal. Im Schnitt hatten wir ca. 24 bis 25 große Flugzeuge im Monat. Derzeit bauen wir in dieser Kategorie nur sechs, das heißt das ganze Volumen im großen Flugzeugbereich hat sich um ¾ reduziert.



Man sieht also deutlich, und wir haben es bereits geahnt, dass sich diese Kategorie langsamer erholen wird, als die kleineren Flugzeuge. Wir erwarten hier das Geschäft vermutlich erst wieder 2024/25 zurück und auch danach wird es noch dauern.Wir haben vor COVID 19 mit diesen Flugzeugen ca. ¼ Milliarde Umsatz gemacht, davon kommen bis 2024 ungefähr 150 Millionen zurück. Und 100 Millionen, die wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, die braucht der Markt derzeit nicht. Vermutlich wieder Ende der Dekade, aber jetzt auf keinen Fall, und wir müssen dieses Gap durch neue Aufträge schließen.

Die Diversifizierungs-Strategie: Also Air-Mobility und Space, da sind wir der Meinung, dass vor allem im Air-Mobility Bereich 2025/26, grundsätzlich machen wir da heute schon Umsätze, ein geringer zweistelliger Millionenbereich erwirtschaftet werden kann. Das Geschäft kann sich im Jahre 2026 auf weit über 100 Millionen Umsatz pro Jahr entwickeln, da sind wir mit drei Projekten eigentlich sehr gut unterwegs. Und der Space-Bereich, mit dem wir im vergangenen Jahr begonnen haben, bringt uns derzeit einen mittleren einstelligen Millionenbetrag pro Jahr. Da haben wir auch so erwartet und dazu stehen wir auch weiterhin. Hier wird es erst ab den Jahren 2027/28 Umsätze geben. Die Rahmenbedingungen sind mit Februar aber auf jeden Fall nicht einfacher geworden