Nach dem Trading Statement am 1. Juli 2022 gab Wienerberger nun auch die endgültigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 bekannt. Auch im zweiten Quartal verzeichnete der Baustoffproduzent eine starke Nachfrage und starke Aufträge in allen Bereichen, Sparten und Regionen und sicherte damit die volle Kapazitätsauslastung an allen Standorten.

Insgesamt steigerte Wienerberger im ersten Halbjahr 2022 den Konzernumsatz deutlich um 38 % auf 2.572 Mio. €, während das operative EBITDA 545 Mio. € betrug. Das bedeutet eine Steigerung von 79 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021.



Lesen Sie mehr über die erfolgreichsten heimischen Unternehmen im großen Ranking: Die Top 250 Industrieunternehmen Österreichs

Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch begründet den Erfolg unter anderem mit der Innovationskraft des Konzerns und sagt weiter: "Heute sind wir geografisch und nach Endmärkten wesentlich breiter diversifiziert, verfügen über ein starkes Renovierungs- und Wasserinfrastrukturgeschäft und sind damit deutlich resilienter aufgestellt."

Nachhaltigkeit soll auch in der weiteren Wachstumsstrategie eine Rolle spielen. "Dank dieser konsequenten Bemühungen, die wesentlich dazu beitragen, nachhaltige und energiesparende Lösungen zu entwickeln, leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele", so Scheuch.