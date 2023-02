In Österreich erweitert die Wienerberger GmbH ihr Geschäftsfeld durch die Übernahme der Fertigteil-Ziegelwand-Sparte des niederösterreichischen Bauunternehmens Walzer. Für die Produktion und den Vertrieb der Ziegel-Fertigwände wird zukünftig die neugegründete Wienerberger Bausysteme GmbH zuständig sein. Wienerberger geht damit den nächsten Schritt hin zum Anbieter von Systemlösungen und baut die Führungsrolle in den Kernsegmenten Neubau und Renovierung weiter aus.

In Kirchberg am Wagram werden Fertigteilwände aus Wienerberg-Ziegeln mit modernster Fertigungstechnologie und vollautomatisiert hergestellt. Wienerberger übernimmt diesen Ziegel-Fertigteilwand-Bereich sowie die komplette Produktion inklusive Maschinen und die zugehörigen Produktionsmitarbeiter am Standort Kirchberg am Wagram.

Mit der Übernahme verfolgt Wienerberger konsequent die nachhaltige Erweiterung seines Angebotsspektrums hin zum Systemanbieter. Mittelfristiges Ziel von Wienerberger ist es, den aktuellen Output von Fertigteil-Wänden für rund umgerechnet 200 Einfamilienhäuser pro Jahr zu verdoppeln.

Vorgefertigte Wandelemente aus Ziegel eignen sich hervorragend für Bauvorhaben in Massivbauweise, die in kurzer Zeit errichtet werden sollen. Sie werden individuell geplant und werksseitig vollautomatisiert vorgefertigt – mit hochwertigen Planziegeln, die miteinander verklebt werden. Die Montage auf der Baustelle erfolgt mit geringem Personalaufwand und hoher Versetzleistung, was eine kürzere Projektdauer und somit auch geringere Projektkosten bedeutet.

Daneben werden entsprechende Auslässe für Fenster und Türen, Aussparungen für Stürze und Überlagen bereits bei der Produktion vorgesehen. Somit ist kein aufwendiges Bearbeiten der Ziegel auf der Baustelle mehr notwendig; dadurch fällt auch kaum Bauschutt an.

Anfallende Entsorgungskosten werden auf ein Minimum reduziert. Durch die trockene Bausubstanz ist ein zügiges Weiterarbeiten auf der Baustelle garantiert. Und das Alles in gewohnter nachhaltiger und gesunder Ziegelbauweise.