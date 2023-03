Der Stromkonzern Verbund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von den stark gestiegenen Termin- und Spotmarktpreisen am Stromgroßhandelsmarkt profitiert und seine wesentlichen Kennzahlen verdoppelt. Das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) verdoppelte sich auf 3,16 Mrd. Euro, das Konzernergebnis stieg um 97 Prozent auf 1,72 Mrd. Euro. Profitieren von der guten Entwicklung sollen die Aktionärinnen und Aktionäre, darunter auch die Republik Österreich.

Mit 3,60 Euro je Aktie will der teilstaatliche Konzern eine deutlich höhere Dividende ausschütten. Diese Dividende setzt sich aus einer regulären Dividende von 2,44 Euro je Aktie und einer Sonderdividende von 1,16 Euro je Aktie zusammen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse mit. 2021 hatte die Dividende 1,05 Euro je Aktie betragen.

Auch beim Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete der Verbund eine Verdoppelung auf 2,63 Mrd. Euro. Die Umsatzerlöse stiegen kräftig um 117 Prozent auf 10,35 Mrd. Euro. Bedingt durch den trockenen Sommer wurde allerdings deutlich weniger Laufwasser erzeugt. Der Erzeugungskoeffizient lag mit 0,86 um 9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Der langjährige Durchschnitt wurde um 14 Prozentpunkte unterschritten.

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet der Stromkonzern ein EBITDA zwischen rund 3,5 und 4,4 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis zwischen rund 1,9 und 2,5 Mrd. Euro. Die Ausschüttungsquote soll zwischen 45 und 55 Prozent liegen.

