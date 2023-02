BASF-Chef Martin Brudermüller sieht China trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter als Wachstumsmarkt für den Chemiekonzern. Es gebe dort aber "rote Linien", die sich am hiesigen Wertesystem und den Unternehmensgrundsätzen orientierten, sagte er dem "Handelsblatt". "Sind diese überschritten, dann geht es dort nicht weiter." In China baut der Chemieriese gegenwärtig für bis zu 10 Mrd. Euro einen neuen Verbundstandort in der südchinesischen Provinz Guangdong.



Europa verliere als Standort kontinuierlich an Attraktivität, betonte Brudermüller, nicht nur gegenüber China, sondern auch im Vergleich mit den USA und dem Mittleren Osten. "Es ist eine Illusion zu hoffen, mit Staatsgeld durch die Energiekrise zu kommen und dann in den alten Strukturen weiterzumachen."

BASF hatte nach einem Verlust in Deutschland und einem Ergebniseinbruch im dritten Quartal vor kurzem ein neues Sparprogramm angekündigt, das auch Stellenstreichungen vorsieht. Europa und insbesondere Deutschland sollen angesichts der sich verschlechternden Rahmenbedingungen in der Region im Fokus des Sparprogramms stehen. Mehr als die Hälfte der Kosteneinsparungen will BASF am Standort Ludwigshafen erzielen.

Brudermüller geht davon aus, dass sich die Chemieindustrie in Europa auf Energiekosten einstellen muss, die langfristig gut dreimal so hoch sein werden wie in den USA. Hinzu komme eine "überbordende Regulierung" im Rahmen des Green Deals der EU. "Europa verliert in vieler Hinsicht an Wettbewerbsfähigkeit. Bereits seit einer Dekade gibt es nur noch schwaches Wachstum. Jetzt geht es noch weiter bergab."

Über das bereits verkündete interne Sparprogramm von 500 Millionen Euro hinaus wolle BASF daher prüfen, welche Produkte künftig in Europa noch produziert werden könnten. "Hier stellt sich die Frage, ob vor allem Basisprodukte langfristig noch in Europa und Deutschland wettbewerbsfähig hergestellt werden können", sagte er der Zeitung.

BASF-Österreich Chef Harald Pflanzl sagte dem Kurier, Investitionen in China seinen "alternativlos". Er verteidigte die Milliardeninvestitionen in China und warnte dabei vor der drohenden Deindustrialisierung Europas. Demnach würden 96% aller produzierenden Betriebe in der EU ihre Vormaterialien aus der chemischen Industrie erhalten: Die hohen Gaspreise seien aber gerade für die chemische Industrie in Europa eine Bedrohung.