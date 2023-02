Seit 2008 ist er der langjährige CFO und frühere Vorstandskollege von Dieter Siegel beim Feuerwehrausrüster Rosenbauer tätig, seit August 2022 ist er CEO. In dem Jahr, das eine ungewöhnlich intensive Erfahrungsebene brachte.

Die Pandemie, der Krieg, davongaloppierende Kosten bei vollen Auftragsbüchern und seine Bestellung zum CEO - mit diesen Kontextverschiebungen hat fast kaum einer gerechnet. Der "Neue" will den Feuerwehrausrüster durch diese "sehr intensive" Zeit führen und den Turnaround hinlegen.



"In der Routine" komme er hier hoffentlich nie an, lacht Sebastian Wolf, der bei aller Liebe zur Abwechslung schon auch einer gewissen Gleichförmigkeit im Tagesgeschäft etwas abgewinnen könnte: Etwa in den Lieferketten. Die Verfügbarkeit von Fahrgestellen bremst den Feuerwehrausrüster ein, kürzere Abrufzeiten wären ein Segen.

31 Millionen Euro Ergebnisverbesserungen soll die Reorganisation durch das Programm "Refocus, Restart" bei den Leondingern bringen. Hebel sind Wertanalysen, gesteigerte Produktionseffizienz sowie Materialreduktion und Preiserhöhungen.

"Wir wollen - auch dank voller Bücher - nächstes Jahr (2023, Anm.) besser dastehen", sagt Wolf. Und früh - schon in der Handelsakademie - seine Liebe zu Zahlen, dem Controlling für sich entdeckt hat. Wie der Sohn einer Inhaberin einer Töpferwerkstätte und eines Gymnasiallehrers Pädagogen, dem auch im Leistungssport, dem Tennis, eine Karriere winkte - zu Rosenbauer fand? Über ein zweimonatiges Praktikum in China am Standort Dongguan.