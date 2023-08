Damit können die beiden Konzerne mit der Entwicklungsphase des Projekts beginnen. Das Projekt soll ab 2027 rund 100 Milliarden Kubikmeter Gas liefern. Diese umfasst sowohl die Vergabe von Aufträgen als auch die Durchführung von Bohrungen und den Bau der Infrastruktur, die für die Förderung des Gases erforderlich ist.

Nach Angaben von Agerpres umfasst die Infrastruktur für die beiden Offshore-Gasfelder zehn Bohrlöcher, drei Unterwasser-Fördersysteme und ein Netz von Sammelleitungen, eine Offshore-Plattform, die Hauptgasleitung nach Tuzla und eine Gasmessstation. OMV Petrom und Romgaz investieren insgesamt rund 4 Milliarden Euro in das größte Erdgasprojekt in der rumänischen Schwarzmeerregion.

"Die Plattform erzeugt ihren eigenen Strom und arbeitet nach den höchsten Sicherheits- und Umweltschutzstandards. Die Offshore-Plattform, die Bohrlöcher und die Felder werden über einen digitalen Zwilling ferngesteuert. Er ermöglicht die Optimierung von Prozessen und wird zur Verbesserung der Umweltleistung beitragen, indem er den Energieverbrauch effizienter macht und die Emissionen minimiert.", teilte OMV Petrom mit.

Das Projekt wurde zuletzt von NGOs wie Greenpeace und Attac heftig kritisiert. Laut Greenpeace bedroht das Projekt die Artenvielfalt im Schwarzen Meer und heizt die Klimakrise an. "Während die Klimakrise eskaliert, investiert die OMV Milliarden in ein fossiles Verbrechen, das mindestens so viele Treibhausgase verursachen wird wie ganz Österreich in zweieinhalb Jahren. Statt weiter fossile Projekte zu finanzieren, wäre die OMV besser beraten, mit dem Geld den eigenen Betrieb auf einen klimaneutralen und kreislaufwirtschaftlichen Kurs zu bringen", so Greenpeace-Klimaexperte Marc Dengler. Attac forderte mehr Investitionen in erneuerbare Energien.