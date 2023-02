Dass für heuer trotz der Konjunkturdelle ein kleines Wachstum gesehen wird, sei unter anderem der Industrie zu verdanken. Diese stehe seit Monaten stabiler als erwartet da, die Rezession in dem Sektor sei noch nicht gekommen.



Mehr Sorgen bereitet Felbermayr dagegen der Bausektor. Sowohl im dritten als auch im vierten Quartal 2022 habe es in dem Sektor jeweils ein kleines "Negativwachstum" gegeben, so der Wifo-Chef. Die Zinsentwicklung gepaart mit hohen Baukosten und die nach wie vor teuren Baumaterialien deuten auf eine Abkühlung in dem Sektor hin.