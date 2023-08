Erste Bremsspuren der schwachen Konjunktur zeigen sich bei Siemens. Der Vorstandsvorsitzende des Münchner Technologiekonzerns, Roland Busch, sagte am Donnerstag, dies liege vor allem daran, dass sich die Wirtschaft in China nicht so schnell erhole wie erwartet. "Wir gehen daher von einer abgeflachten Entwicklung aus." Busch spricht von einer "Normalisierung der Nachfrage".

Das bekommt vor allem die Automatisierungssparte Digital Industries zu spüren. Deren Auftragseingang brach im dritten Quartal (April bis Juni) um mehr als ein Drittel ein. Bis zum Geschäftsjahr 2023/24, das im Oktober beginnt, rechnet Finanzvorstand Ralf Thomas für das Flaggschiff Digital Industries mit einer "Verlangsamung der Wachstumsdynamik auf hohem Niveau". Der Trend zu mehr Automatisierung und Digitalisierung sei aber ungebrochen. Mit 109 Milliarden Euro Auftragsbestand sitze der Konzern auf einem Rekordniveau.