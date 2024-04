Für das Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz sind große Datenmengen und viel Rechenleistung erforderlich. Je mehr Daten gefüttert werden, desto besser werden die Modelle. Und je häufiger sie eingesetzt werden, desto größer wird ihr Vorsprung. Nur wenige Großunternehmen verfügen über die notwendigen Ressourcen. Der deutsche KI-Verband warnte bereits 2021 in einer Analyse davor, dass Monopole oder Oligopole bei KI-Modellen entstehen könnten - und Europa bisher nicht an der Spitze steht.



So hat Amazon inzwischen 4 Mrd. Dollar in das KI-Start-up Anthropic investiert, Microsoft hat sich mit 10 Mrd. Dollar bei OpenAI eingekauft und in Großbritannien und Deutschland wurden KI-Investitionen von jeweils rund 3 Mrd. Euro angekündigt. Auch bei Google (Bard) und Facebook, aber beispielsweise auch beim chinesischen Technologiegiganten Baidu fließen Milliarden in diesen Bereich.

Da kann Europa finanziell nicht mithalten. Mück nennt zwei europäische Vorbilder. Das französische "Mistral AI", das bisher rund eine halbe Milliarde Euro eingesammelt hat, und das Trust LLM an der schwedischen Universität Linköping, das sich bisher vor allem aus europäischen Forschungsgeldern finanziert. Auch die deutsche KI-Firma Aleph Alpha ist mit rund einer halben Milliarde Euro finanziert.



Inzwischen kann die Wissenschaft finanziell nicht mehr mithalten. Obwohl Europa in der KI-Forschung führend wäre, hapere es an der Umsetzung in die Praxis, so Mück. Die meisten marktreifen KI-Modelle würden derzeit von US-Firmen angeboten, während in Asien, vor allem in Indien und China, die nötige enorme Rechenleistung gebündelt werde. Europa drohe den Anschluss zu verlieren, ähnlich wie bei Elektroautos oder Photovoltaik. Denn am Ende werden weltweit nur wenige KI-Modelle übrig bleiben, erwartet Mück.