Den digitalen Wandel haben mehr als die Hälfte der österreichischen Unternehmen noch nicht vollzogen. Denn Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wie Cloud-Dienste, Datenanalyse und künstliche Intelligenz nutzen nur 47 Prozent der heimischen Unternehmen. Damit liege Österreich im europäischen Vergleich im unteren Drittel. Das teilte der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas, in einer Aussendung mit. Der Durchschnitt in der EU-27 liegt bei 55 Prozent.

Damit sei Österreich "noch ein gutes Stück von dem EU-Ziel der "Digitalen Dekade" entfernt, wonach bis 2030 zumindest drei Viertel der Unternehmen fortgeschrittene Technologien nutzen sollen", so Thomas. Nur 11 Prozent der Unternehmen setzen künstliche Intelligenz ein, so die Erhebungen der Statistik Austria. Data Analytics wird von fast jedem vierten Unternehmen (24 Prozent) eingesetzt. Und Cloud Services sind in jedem dritten Unternehmen (36 Prozent) im Einsatz.

